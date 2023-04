Published: Just Now Updated: Just Now

Viduthalai: `` நிறைய விதமாக பேசுவாங்க, பார்த்து கவனமாக இருக்கணும் சூரி" -விஜய் சேதுபதி

நடிகர் விஜய் சேதுபதி, இயக்குநர் வெற்றிமாறன் பற்றியும் வாத்தியார் கதாப்பாத்திரம் பற்றியும் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.