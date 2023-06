Published: Just Now Updated: Just Now

Vijay: மாணவர்களை சந்திக்கும் நடிகர் விஜய்! எங்கு, எப்போது நடக்கிறது நிகழ்ச்சி?

தமிழகத்தில் பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களை நடிகர் விஜய் நேரில் சந்தித்து ஊக்கத்தொகை வழங்க உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.