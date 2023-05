Sarathbabu: `இப்ப அவதிப்படுறதைப் பார்க்க வேண்டாம்!'- சரத்பாபுவின் இறுதி நாட்கள்

சமீபகாலமாக அவர் உடல்நலம் சரியில்லைனதும், அவர் சகோதரர்கிட்ட நலம் விசாரிச்சேன். அப்ப அவர் சொன்னது இது. 'நீங்க எந்த அழகான ஒரு சரத்பாபுவை மனசுல ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களோ, அது அப்படியே இருக்கட்டும் சார். இப்ப அவர் அவதிப்படுறதை பார்க்க வேண்டாம்'ன்னு சொன்னார். வெரி க்ளீன் பர்சன். அவருக்கு ஏன் அவருக்கு இப்படி ஒரு உடல் வேதனையையும், முடிவையும் கடவுள் கொடுத்தார்னு எனக்குத் தெரியல. வேதனையா இருக்கு. `சரத், உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன்!. `one by one they all fall!' அப்படிங்கறது மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் இப்படி இந்த படவுலகை விட்டுபோயிட்டே இருக்காங்க. அதுல சரத்பாபு, ஸ்பெஷல் டு மீ. ஒவ்வொரு நண்பராக நம்மை விட்டு பிரியும் போது மனது கனக்கிறது'' என்கிறார் மன வேதனையுடன்!