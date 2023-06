Published: 27 Jun 2023 7 AM Updated: 27 Jun 2023 7 AM

``இந்தக் காரணத்தால்தான் தமிழ் சினிமா இயக்குநர்கள் என்னை நடிக்க கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க" - மந்த்ரா

'மா' சேனல்ல சீரியல் ஒண்ணு பண்ணிட்டிருக்கேன். அந்த சீரியலுக்கு அங்க நல்ல வரவேற்பு. அங்க அப்பப்ப சில படங்களும் பண்ணிட்டிருக்கேன். ஃபேமிலி, ஆக்டிங் ரெண்டும் எப்படியோ சமமா பேலன்ஸ் பண்ணி போயிட்டிருக்கு''