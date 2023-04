Published: Just Now Updated: Just Now

`பார்சலில் வந்த ஐபோன்; அர்த்தமற்றுப் போன நட்பு’ - நடிகை ஷாலு ஷம்மு வருத்தம்

நடிகை ஷாலு ஷம்முவின் தொலைந்துபோன போன் மீண்டும் பார்சலில் வந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். தான் சந்தேகப்பட்ட நபர்தான், தனது போனை திருடியதாகவும் எட்டு வருட நட்பு அர்த்தமற்றுப் போனதாகவும் தன் சமூகவலைத்தளத்தில் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.

