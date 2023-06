Published: 27 Jun 2023 11 AM Updated: 27 Jun 2023 11 AM

அஜித்தின் மகள் அனோஷ்காவால் ஓவியரான ஷாம்லி - ஓவியக் கண்காட்சிக்குப் பிரபலங்கள் பாராட்டு!

துபாய் உட்படப் பல வெளிநாடுகளில் ஓவியக் கண்காட்சியை நடத்தியிருக்கிறார் ஷாம்லி. சிங்கப்பூரில் உள்ள லசால் கலைக் கல்லூரியில் விஷுவல் ஆர்ட்ஸில் டிப்ளமோ பட்டம் பெற்ற ஷாம்லி, ஃபிலிம் மேக்கிங் கோர்ஸும் முடித்துள்ளார்.