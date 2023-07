Published: Just Now Updated: Just Now

Ajith: லண்டன் டூர் முடித்ததும், மீண்டும் ஒரு டூர் - அஜித்தின் புது பிளான்! அப்போ `விடா முயற்சி'?

இதற்கிடையே அஜித்திடம் வீடியோ காலில் இயக்குநர் மகிழ்திருமேனி படத்தின் கதையைச் சொல்லிவிட்டார் என்றும், கதையைக் கேட்ட அஜித் இயக்குநர் மகிழிடம் தினமும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் என்றும் தகவல்கள் பரவுகின்றன. ஆனால்...