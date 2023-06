Published: 13 Jun 2023 10 AM Updated: 13 Jun 2023 10 AM

`உதயநிதியின் சினிமாத் தொடர்புகள் பற்றிப் பேசலாம்!' - அழைத்த அமித் ஷா, நழுவிய விஷால்! நடந்தது என்ன?

"விஷாலை இழுத்தால், அவரை வைத்தே அவருடைய நண்பரான உதயநிதியின் சினிமாத் தொடர்புகள் குறித்து பெரியளவில் எதையாவது பேசுபொருளாக்கலாம்" என்பதே பா.ஜ.க.வின் பிளானாக இருக்கலாம்.