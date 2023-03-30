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`இது மாஸ் இல்ல... பக்கா மாஸ்!' அதிர்ந்தது அரங்கம்... ஆனந்த விகடன் சினிமா விருதுகள் - Album - Part 3

விகடன் டீம்

ஆனந்த விகடன் சினிமா விருதுகள் 2020-21, 2022 ஆண்டுகளுக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட திரைப் பிரபலங்கள்

  • 1/20

    உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் | Actor Kamal Haasan

  • 2/20

    உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் | Actor Kamal Haasan

  • 3/20

    உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் | Actor Kamal Haasan

  • 4/20

    இயக்குநர் ஷங்கர் | Director Shankar

  • 5/20

    நடிகர் சூர்யா | Actor Suriya

  • 6/20

    நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் | Actor Sivakarthikeyan

  • 7/20

    Eshwari Shankar, Aditi Shankar, Shankar

  • 8/20

    Aditi Shankar

  • 9/20

    நடிகை சாய் பல்லவி | Actress Sai Pallavi

  • 10/20

    Johny Master

  • 11/20

    இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் | Director Logesh Kanagaraj

  • 12/20

    நடிகர் வினய்

  • 13/20

    நடிகர் யோகி பாபு | Actor Yogi babu

  • 14/20

    Madone Ashwin

  • 15/20

    Preetha Hari and Director Hari

  • 16/20

    ஸ்டண்ட் சில்வா | Stunt Silva

  • 17/20

    நடிகர் ரெடின் கிங்ஸ்லி மற்றும் இயக்குநர் நெல்சன் | Actor Redin Kingsley and Director Nelson

  • 18/20

    நடிகர் நரேன் | Actor Naren

  • 19/20

    நடிகை குஷ்பூ | Actress Kushboo

  • 20/20

    Justice K. Chandru

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