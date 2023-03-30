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`இது மாஸ் இல்ல... பக்கா மாஸ்!' அதிர்ந்தது அரங்கம்... ஆனந்த விகடன் சினிமா விருதுகள் - Album - Part 3
ஆனந்த விகடன் சினிமா விருதுகள் 2020-21, 2022 ஆண்டுகளுக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட திரைப் பிரபலங்கள்
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உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் | Actor Kamal Haasan
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உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் | Actor Kamal Haasan
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உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் | Actor Kamal Haasan
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இயக்குநர் ஷங்கர் | Director Shankar
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நடிகர் சூர்யா | Actor Suriya
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நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் | Actor Sivakarthikeyan
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Eshwari Shankar, Aditi Shankar, Shankar
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Aditi Shankar
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நடிகை சாய் பல்லவி | Actress Sai Pallavi
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Johny Master
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இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் | Director Logesh Kanagaraj
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நடிகர் வினய்
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நடிகர் யோகி பாபு | Actor Yogi babu
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Madone Ashwin
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Preetha Hari and Director Hari
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ஸ்டண்ட் சில்வா | Stunt Silva
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நடிகர் ரெடின் கிங்ஸ்லி மற்றும் இயக்குநர் நெல்சன் | Actor Redin Kingsley and Director Nelson
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நடிகர் நரேன் | Actor Naren
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நடிகை குஷ்பூ | Actress Kushboo
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Justice K. Chandru