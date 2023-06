Published: Just Now Updated: Just Now

பொம்மை விமர்சனம்: நல்ல ஒன்லைன்தான்; ஆனால் உளவியல் சிக்கல் பேசும் காதல் கதையில் இத்தனை சிக்கல்களா?!

பால்ய வயதில் காணாமல் போன தோழி, மீண்டும் பொம்மையாக, காதலியாக நாயகன் வாழ்வில் வருகிறாள். அதன் பிறகு அவன் வாழ்வில் என்ன நடக்கிறது என்பதே படத்தின் கதை!