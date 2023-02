Published: Just Now Updated: Just Now

அரசுத் திரைப்படக் கல்லூரி தியேட்டரில் மேற்கூரை பெயர்ந்து விழுந்த விவகாரம் - நிர்வாகம் சொல்வது என்ன?

கடந்த 2019ம் ஆண்டுதான் இந்த தியேட்டர் புதுப்பிக்கப்பட்டது. தியேட்டரை முறையாகப் பராமரிப்பதில் கல்லூரி நிர்வாகம் அக்கறை செலுத்தாததே இதற்குக் காரணம் எனக் கல்லூரி மாணவர்கள் பலர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.