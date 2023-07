Published: Just Now Updated: Just Now

"பாரதிராஜாவின் திறமையை அன்னைக்கே கணிச்சவர்!" - எஸ்.ஏ.ராஜ்கண்ணு நினைவுகள் பகிரும் சித்ரா லட்சுமணன்

"'இன்னிக்கு தமிழ் சினிமாவில் இருக்கின்ற முக்கியமான இயக்குநர் பாலசந்தரோடு போட்டிப் போடக்கூடிய அளவுக்கு ஆற்றல் படைத்த ஒரு மனிதரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறேன். அவர்தான் பாரதிராஜா'ன்னு சொன்னார் ராஜ்கண்ணு!"