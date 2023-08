Published: Just Now Updated: Just Now

சினிமா வாய்ப்பின்றி யாசகம்; அப்பு கமலுடன் நடித்த மோகன் ஆதரவற்ற நிலையில் மரணம்!

உயரம் குறைவாக பிறந்ததால் பல்வேறு அவமதிப்புக்கு ஆளானவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி திரைப்படங்களில் நடிக்க நீண்டகாலம் முயற்சி செய்தார்.