DD Returns Review: “டேய் டேய் டேய் டே” பேயுடன் கேம் ஆடும் காமெடி கேங்; நாயகன் சந்தானம் ரிட்டன்ஸா?

கொஞ்சம் பிசகினாலும் சீரியஸான உணர்வைத் தந்துவிடும் காட்சிகளில் காமெடியைத் தவறாமல் புகுத்தி ஜாலி கேலி செய்திருக்கிறார் இயக்குநர். அதற்குப் பக்கபலமாக இருந்த சந்தானம் உள்ளிட்ட கதைக் குழுவிற்குப் பாராட்டுகள்.

