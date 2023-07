Published: Just Now Updated: Just Now

Goundamani: நாகேஷின் பேரன், மயில்சாமியின் மகன்; இவர்களோடு ஹீராவாகக் களமிறங்கும் கவுண்டமணி!

கவுண்டமணி- செந்தில் காம்பினேஷன்ல 70 படங்களுக்கு காமெடி டிராக் எழுதியிருப்பேன். இயக்குநர்கள் மணிவாசகம், டி.பி.கஜேந்திரன், அர்ஜுன் இவங்ககிட்ட உதவி இயக்குநரா இருந்திருக்கேன். - இயக்குநர் சாய் ராஜகோபால்