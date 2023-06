“ஷங்கர் சாரை இயக்கணும்!” எஸ்.ஜே.சூர்யா ஆசை

90ஸ் கிட்ஸின் ஃபேவரைட் இயக்குநர்; 2கே கிட்ஸின் ஃபேவரைட் வில்லன் என காலத்திற்கேற்ப தன்னை ‘நியூ'வாக அப்டேட் செய்துகொண்டவர் எஸ்.ஜே.சூர்யா. ‘வந்தார்; நடிச்சார்; போனார்' என்றில்லாமல் எப்படி ஆடியன்ஸின் லைக்ஸை வாங்க வேண்டும் என மெனக்கெடும் நடிகர். அவர் தயாரித்து, நடித்திருக்கும் ‘பொம்மை' படம் ரிலீஸாகும் `குஷி'யில் இருந்தவரை சந்தித்தேன்.



‘‘ ‘பொம்மை' படத்தில் நடிப்பையும் தாண்டி தயாரிக்கவும் செஞ்சிருக்கீங்க. அப்படி படத்தில் என்ன ஸ்பெஷல்? ஏன் ரிலீஸ் தாமதமாகுது?’’



‘‘நான் இயக்கி நடிச்ச ‘இசை' படத்தை சரியான நேரத்தில் ரிலீஸ் பண்ணலைங்கிற வருத்தம் எனக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு. மக்கள் பசியோட இருக்கும்போது விருந்து வச்சிருந்தால் இன்னும் நல்லா சாப்பிட்டிருப்பாங்களோன்னு தோணிட்டே இருந்தது. அதனாலதான், ‘பொம்மை' படத்தோட ரிலீஸை சரியான நேரத்தில் பண்ணணும்னு காத்திட்டிருந்தேன். அது இப்போதான் கிடைச்சிருக்கு. ஜூன் 16-ம் தேதி படம் ரிலீஸாகுது. ‘பொம்மை' படத்தோட ரிலீஸ் தாமதமாகியிருந்தாலும், நிச்சயமா இந்த கன்டென்ட் மக்களுக்கு ரொம்பவே புதுசாகத்தான் இருக்கும். ஏன்னா, இந்தப் படத்தோட இயக்குநர் ராதா மோகன் குடும்பங்களுக்குப் பிடிச்ச பசு மாதிரியான இயக்குநர்னு சொல்லலாம். ஆனால், அவருக்குள்ள ஒரு புலி இருந்திருக்கு. பசுத்தோல் போர்த்திய புலி. இதுவரைக்கும் அவர் எடுத்த படங்களில் இருந்து ‘பொம்மை' வித்தியாசமா இருக்கும். படத்தோட ஒன்லைன் அவருக்கு எப்படித் தோணுச்சுன்னா , நார்வேல ஒரு பெண் பொம்மையைப் பார்த்திருக்கிறார். அது அவருக்கு முதலில் பொம்மைன்னு தெரியாமல், ‘ஏன் இந்தப் பொண்ணு நம்மளையே பார்க்குது'ன்னு சந்தேகப்பட்டு பக்கத்துல போய் பார்த்திருக்கிறார். அதுக்கு அப்புறம்தான் தெரிஞ்சிருக்கு அது பொம்மைன்னு. இந்த விஷயம் அவரை ஏதோ பண்ண, அதை வெச்சுதான் ‘பொம்மை' படத்தோட கதையை எழுதியிருக்கிறார். துணிக்கடையில் வேலை பார்க்கிற ஹீரோ, அங்க இருக்கிற ஒரு பொம்மைக்குள்ள இருந்து ஒரு அழகான பெண் வர்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுறான். அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற காதல், எமோஷன்னு ஒரு கதை பண்ணியிருக்கிறார் ராதா மோகன். இப்படி ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே சவாலா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா, ‘ஜானி' படத்துல ரஜினி சார் நடிச்ச மாதிரி, ‘மூன்றாம் பிறை' படத்துல கமல் சார் நடிச்ச மாதிரி ரொம்பவே இயல்பான நடிப்புதான் இந்தக் கதைக்குத் தேவைப்பட்டுச்சு. It is very tough to do great things; it is very very tough to do simple things-னு சொல்ற மாதிரி, சிம்பிளா நடிக்கிறதுதான் கஷ்டமாகவே இருந்துச்சு.