Published: 02 Jun 2023 10 AM Updated: 02 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

Maamannan: `மாமன்னன் உருவாக தேவர் மகன் ஒரு காரணம்' - மாரி செல்வராஜ்

இத்திரைப்படத்தின் கதை படமாகுமா என்று சந்தேகம் முதலில் இருந்தது. - மாரி செல்வராஜ்