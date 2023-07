Published: 03 Jul 2023 9 AM Updated: 03 Jul 2023 9 AM

Maaveeran: `` கமிட்மென்ட் முடிந்த பிறகு சிவகார்த்திகேயன் படம்..."- மாரி செல்வராஜ் சொன்ன அப்டேட்

"மாவீரன் திரைப்படத்திலும் சமூகத்திற்கு தேவையான ஒன்று இருக்கும்..."- மாவீரன் ஆடியோ & ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா மேடையில் மடோன் அஸ்வின் பற்றியும் சிவகார்த்திகேயன் பற்றியும் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ்.