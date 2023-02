Published: 27 Feb 2023 10 AM Updated: 27 Feb 2023 10 AM

Leo: "லோகேஷ் கனகராஜ் ஒரு பெரும் வீரன்; விஜய் பண்பானவர், அன்பானவர்!" - மிஷ்கின் நெகிழ்ச்சி

'லியோ' திரைப்படத்தில் தன் கதாபாத்திரத்துக்கான படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில் இயக்குநர் மிஷ்கின், விஜய் குறித்தும் லோகேஷ் கனகராஜ் குறித்தும் நெகிழ்ச்சியாகப் பேசியுள்ளார்.