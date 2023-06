Published: Just Now Updated: Just Now

Vijay: "எம்.ஜி.ஆரும் இதைச் செய்துதான் சாதித்தார்!" - விஜய்யைப் பாராட்டிய இயக்குநர் பேரரசு

இயக்குநர் பேரரசு, விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்தும் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை கூறியது குறித்தும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.