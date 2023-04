Published: Just Now Updated: Just Now

"அஜித்துக்கு ஸ்டார் வேல்யூவை உருவாக்கியவர் எஸ்.எஸ்.சக்ரவர்த்தி சார்!"- `முகவரி' இயக்குநர் V.Z.துரை

"அஜித் சாருக்கும் அவருக்குமான நட்பு அவ்ளோ அழகானது. ஒருத்தருக்கொருத்தர் அவ்ளோ புரிதலோடு இருப்பாங்க. சக்ரவர்த்தி சார் சொல்ற விஷயத்தை அஜித் அப்படியே கேட்பார்! இவரால அவரும், அவரால இவரும் சேர்ந்து ஜெயிச்சாங்கன்னு சொல்லலாம்."

Share