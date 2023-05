“கமலிடம் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள்... ரஜினி வாங்கிக்கொண்ட சம்பளம்!”

‘‘மறுபடியும் கமல் சார், ரஜினி சாருக்குப் படம் பண்ணுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் அமையலையா சார்?’’ என்று கௌதம் கேட்க, ‘‘நாங்க ‘ஒரு கைதியின் டைரி' படம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கும் கமலுக்கும் சின்ன மனக்கசப்பு வந்திடுச்சு. ரொம்ப கோவம் வந்து, படத்தின் கடைசி ஷாட் எடுத்து முடிச்சவுடன், ‘This is the last time you are standing in front of my camera'ன்னு சொல்லிட்டேன். ரொம்ப வருஷம் பேசிக்கலை. அப்புறம் மறுபடியும் நல்ல நண்பர்களாகிட்டோம். அது வேற கதை. ரஜினிக்குப் படம் பண்ணச் சொல்லி, சிலரை அனுப்பியிருக்கேன். ஆனா ரஜினி, நான் இயக்கினா நடிக்கிறேன், இல்லைனா இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். `கொடி பறக்குது’ சமயத்துல ரஜினிக்கு 30 லட்ச ரூபாய் சம்பளம். ‘உங்க சம்பளம் அதிகமாச்சே, எப்படி’ன்னு கேட்டேன். என் பாக்கெட்ல இருந்து 5 ரூபாய் எடுத்து, ‘இப்போ இது போதும். படத்தை முடிச்சுட்டு எதுவா இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம்'னு சொன்னார். படம் முடிஞ்சது. 30 லட்ச ரூபாயை எடுத்து வெச்சேன். அதுல 20 லட்சம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டார். நல்ல மனுஷன் சார் ரஜினி. அதுக்குப் பிறகு, அவருக்கு சப்ஜெக்ட் அமையலை. இன்னைக்குக்கூட, ரஜினியையும் கமலையும் வெச்சுப் படம் பண்ண ஆசைதான்...’’ பாரதிராஜாவின் முகத்தில் இன்னும் மீதமிருக்கிறது ஆர்வம்.



இன்றைய சினிமா, இளம் இயக்குநர்கள் பற்றிய பேச்சு வர, ‘‘எல்லாப் படங்களையும் பார்த்திடுவேன். டெக்னிக்கலாகவும் கதை சொல்ற விதத்துலயும் ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்காங்க. ஆனா, சப்ஜெக்ட் ரொம்ப டிரையா இருக்கு. சமீபமா, ‘அயோத்தி' ரொம்பப் பிடிச்சிருந்தது. இந்த மாதிரி இளைஞர்களை வரவேற்கிறேன். மெட்டீரியல் இல்லையேங்கிற கவலை இருக்கு. அதை நான் சொன்னால் கோவம் வந்திடும்’’ என்ற பாரதிராஜாவை இடைமறித்த கெளதம், ‘‘நல்ல படம்னா உங்களைப் பொறுத்தவரை எது?'’ என்று கேட்டார். ‘‘நான் ஓர் இயக்குநரா, கதாசிரியராதான் படம் பார்ப்பேன். படம் போகிற போக்கில் நான் இயக்குநர், கதாசிரியர் அப்படிங்கிறதையெல்லாம் மறந்துட்டு வாயைப் பிளந்து படம் பார்க்க வைத்தால், அது நல்ல படம்’’ என எளிய விளக்கம் தருகிறார் இயக்குநர் இமயம்.