Published: 16 Jun 2023 10 AM Updated: 16 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

எறும்பு விமர்சனம்: சிறுவர்களின் நடிப்பு சூப்பர், ஆனால் குறும்படம் அளவிலான கதை போதுமானதா?

காசு சேர்ப்பதற்காகச் சிறுவர்கள் செய்யும் விதவிதமான வேலைகளும் அதில்வரும் சிக்கல்களும் ஓரளவு சுவாரஸ்யத்தைக் கொண்டுவர முயற்சி செய்திருக்கின்றன. ஆனால்...