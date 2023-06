Published: Just Now Updated: Just Now

Exclusive: தனுஷின் `கேப்டன் மில்லர்' படப்பிடிப்பு அப்டேட்; ஃபர்ஸ்ட் லுக் எப்போது? D-50 நிலவரம் என்ன?

இந்தக் கதை 1940 மற்றும் 1990 காலகட்டங்களிலும், தற்போதைய காலகட்டத்தையும் பிரதிபலிக்கும் கதையாக இருக்கும் என்ற ஒரு தகவல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.