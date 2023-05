Published: 13 May 2023 2 PM Updated: 13 May 2023 2 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Farhana Review: பரபர திரைக்கதை, க்ரைம் த்ரில்லராக மிரட்டல்; ஆனால் படத்திலிருக்கும் பிரச்னைகள் என்ன?

சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜாக செல்வராகவன். பாதி படம் வரைக்குமே அவரின் முகம் காட்டப்படவில்லை என்றாலும் அவரின் குரலே தேவையானதைச் செய்துவிடுகிறது. குறிப்பாக, அவரின் குட்டு உடைந்தபின், வெளிப்படும் அந்தக் குரல் பயமுறுத்தவே செய்கிறது.

entertainment Farhana Review