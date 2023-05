Published: 25 May 2023 5 PM Updated: 25 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Karthi: ஜப்பான், நலன் குமாரசாமி படம் - அப்ப `கைதி 2' எப்போ? கார்த்தியின் அடுத்தடுத்த படங்கள்!

நலனின் படத்திற்கு இன்னமும் டைட்டில் வைக்கவில்லை. கீர்த்தி ஷெட்டி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இதன் படப்பிடிப்பும் சென்னையில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது.