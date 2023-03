கோகுலத்தில் சீதை: `ராவணனின் நெஞ்சில் காமமில்லை’ - பெண்ணைச் சிறப்பாகச் சித்திரித்த படைப்பு இதுதானா?

Published: Just Now Updated: Just Now

நெருக்கடி மிகும் சூழலில் கூட அமர்ந்து கண்ணீர் விடாமல், 'அடுத்து என்ன செய்யலாம்?' என்று பிராக்டிக்கலாக எதிர்கொள்ளும் பெண் பாத்திரம் தமிழ் சினிமாவில் குறைவு. எந்தவொரு சூழலிலும் தன் சுயமரியாதையை விட்டுத்தராத ‘நிலா’வை பெண்களுக்கான முன்னுதாரணம் எனலாம்.