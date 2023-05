Published: 16 May 2023 8 AM Updated: 16 May 2023 8 AM

"ஐசரி கணேஷ் நல்ல மனுஷன்; என் பொண்ணு படிப்புச் செலவை மொத்தமா ஏத்துக்கிட்டார்!"- நெகிழும் போண்டா மணி