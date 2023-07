Published: 08 Jul 2023 10 AM Updated: 08 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

Kaavaalaa: `நாலு வாட்ஸ் அப் மெசேஜை படிச்சிட்டு பாட்டு எழுதுற ஆளு நான்..!' - பாடலாசிரியர் அருண்ராஜா

நடிகர் ஜெய்யை வைத்து பிஸியாக ஒரு வெப் சீரிஸை இயக்கிவரும் அருண்ராஜா, ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் 'ஜெயிலர்' படத்தின் 'காவாலா' என்கிற பாடலை எழுதியிருக்கிறார்.

entertainment jailer kaavaalaa song