`செல்வராகவன் சார் போன் நம்பர் என்கிட்ட இல்ல'- வைரல் போட்டோ குறித்து 'காதல் கொண்டேன்' சுதீப் பேட்டி

காதல் கொண்டேன் ஆதியை இப்போவும் மக்கள் மறக்காம இருக்கிறது சந்தோஷமா இருக்கு. தமிழ் படங்களில் நடிக்க எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணினேன். ஆனால், வாய்ப்பு கிடைக்கல. எனக்கு ஒரேயொரு ஆசைதான் - காதல் கொண்டேன் சுதீப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேட்டி