Published: 23 Jul 2023 12 AM Updated: 23 Jul 2023 12 AM

Kanguva Glimpse: `கங்கா, கங்கா, கங்குவா...' சூர்யாவின் பிறந்தநாளுக்கு வெளியான சிறப்பு டீசர்!

சூர்யாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, சிவா இயக்கத்தில் அவர் நடிக்கும் 'கங்குவா' படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.