Kanguva: `ஒருநூறு புலிநகமும் மாரறைய' `கங்குவா' முழுப் பாடல் வரிகள் இவைதான்!

'கங்கா கங்கா கங்குவா' பாடலின் பாடல் வரிகளை வெளியிட்டுள்ளார் மதன் கார்க்கி.

