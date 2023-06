Published: Just Now Updated: Just Now

காதர் பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம்: இந்த வெட்டுக்குத்துக்கெல்லாம் முட்டுச்சந்தே இல்லையா முத்தையா?

காதர் பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம் விமர்சனம்: ஒருகதை அதற்குள் விரியும் மற்றொரு கதை, மீண்டும் அதில் இருந்து ஒரு கிளைக்கதை என நகரும் இரண்டாம் பாதி நம்மை டயர்டாக்குகிறது.