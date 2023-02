Published: Just Now Updated: Just Now

குமரி மாவட்டத்தின் Thugs Review: அதிரடி ஆக்ஷன் பிளாக்; ஈர்க்கிறதா இந்த `பிரிசன் பிரேக்' த்ரில்லர்?

மலையாளத்தில் வெளிவந்த 'ஸ்வதந்திரியம் அர்த்தராத்திரியில்' படத்தைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்தில் பின்கதைகளைக் கொஞ்சம் கத்தரித்து விறுவிறு ஆக்ஷன் த்ரில்லராக படைக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார் இயக்குநர் பிருந்தா. அதில் பெருமளவில் வெற்றியும் கண்டிருக்கிறார்.

entertainment 'குமரி மாவட்டத்தின் தக்ஸ்' | Kumari Mavattathin Thugs