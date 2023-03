Published: Just Now Updated: Just Now

``எட்டு வயதில் என் அப்பாவால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானேன்!’’ - நடிகை குஷ்பூ

நடிகை குஷ்பூ, 8 வயதில் தன் அப்பாவால் பாலியல் ரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்டதாக சமீபத்தில் தெரிவித்துள்ளார். ஆனாலும் அவருக்கு எதிராகப் பேசமுடியவில்லை என்றும், இதை சொன்னால் தன் அம்மாவும் தன்னை நம்பவில்லை எனில் என்ன செய்வது என்றும் அஞ்சியதாகக் கூறியிருக்கிறார்.