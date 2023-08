Published: Just Now Updated: Just Now

திருநெல்வேலியில் கபடி பயிற்சி; துருவிடம் பேசிய உதயநிதி; மீண்டும் இணையும் மாரி - பா.ரஞ்சித்!

தனுஷின் 'கர்ணன்' படத்தை முடித்த கையோடு, துருவ் விக்ரம் படத்தைத்தான் மாரி செல்வராஜ் தொடங்குவதாக இருந்தார். அதற்கான வேலைகளையும் ஆரம்பித்துவிட்டார். அந்தச் சமயத்தில்தான் உதயநிதி கூப்பிட்டிருக்கிறார்.