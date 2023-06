Published: 08 Jun 2023 8 AM Updated: 08 Jun 2023 8 AM

LEO Update: கமல் வாய்ஸ் ஓவரில் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்; விஜய் பிறந்தநாளுக்குப் படக்குழுவின் திட்டம் இதுதானா?

விஜய்யின் பிறந்தநாள் அன்று 'லியோ'வின் 'க்ளிம்ப்ஸ்' வீடியோ வெளியாகிறது என்றும், வீடியோவிற்கு கமல் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் தகவல். அன்றுதான், 'விஜய் 68' படத்தின் டைட்டிலும் அறிவிக்கப்படுமெனத் தெரிகிறது.