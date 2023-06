Published: Just Now Updated: Just Now

Leo Exclusive: 2000 டான்ஸர்கள்; விஜய்யுடன் முதல் முறை இணையும் இளம் பாடகர்; தயாராகும் இன்ட்ரோ சாங்!

Leo Exclusive: இத்திரைப்படத்தில் த்ரிஷா, ப்ரியா ஆனந்த், அர்ஜுன், சஞ்சய் தத், மிஷ்கின், கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்து வருகின்றனர். இத்திரைப்படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு காஷ்மீரில் நடந்து முடிந்தது.

entertainment 'லியோ' கூட்டணி | Leo