Published: Just Now Updated: Just Now

Leo Update: `லியோ ஆடியோ லான்ச் எப்போது? கோவை வருகிறாரா விஜய்!' - சஸ்பென்ஸ் வைத்த லோகேஷ் கனகராஜ்

லியோ ரூ.1,000 கோடி வசூல் ஈட்டுமா என்ற கருத்தைத் தாண்டி எனக்கு ரசிகர் கொடுக்கக்கூடிய 150 ரூபாய் முக்கியம் - லோகேஷ் கனகராஜ்