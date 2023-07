Published: Just Now Updated: Just Now

மாவீரன் விமர்சனம்: `வாய்ஸ் ஓவர் என்னும் ரகளையான ஐடியா!' மக்கள் பிரச்னையைப் பேசும் ஃபேன்டஸி படம்!

ஒரு ஃபேன்டஸி கதையைக் கையில் எடுத்திருந்தாலும், முழுக்க அதன் பக்கமே சாயாமல் சாமானிய நாயகன் மற்றும் அவன் சார்த்திருக்கும் மக்களின் பிரச்னைகளை மட்டும் பிரதானமாகப் பேசி, அதில் அழகாக அந்த மேஜிக்கை நுழைத்து ரசிக்க வைத்திருக்கிறார் மடோன் அஸ்வின்.