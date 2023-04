Published: Just Now Updated: Just Now

"எஸ்.எஸ்.வாசன் சார் பேர்ல விருது வாங்கறது பெருமையா இருக்கு"- விகடன் மேடையில் நெகிழ்ந்த மணிரத்னம்

"எஸ்.எஸ் வாசன் சாரை பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவர் வீட்டு வாசல்ல நின்னு அவரை பார்த்துவிடுவேனா என யோசித்த காலங்கள் உண்டு"- கமல்ஹாசன்

