மனோஜ் பாரதிராஜா இயக்கும் முதல் படம்; இசையமைப்பாளராக இணையும் அப்பாவின் மேஜிக் கூட்டணி!

இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு பெரும்பகுதி முடிவடைந்துவிட்டது. படப்பிடிப்புத் தளத்தில் பாரதிராஜா, சுசீந்திரன் ஆகிய இரண்டு இயக்குநர்களை இயக்கி அவர்களிடம் நற்பெயர் பெற்றிருக்கிறார் மனோஜ் பாரதிராஜா.