முந்திரிக்காடு விமர்சனம்: சாதி ஒழிப்பும் காதல் திருமணமும்; ஆனால், படத்திலுள்ள அரசியல் போதாமைகள்?

"சாதி... சாதி... சாதி..." என எந்த நேரமும் எதாவது ஒரு கதாபாத்திரம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. சில காட்சிகளில், சமூகத்தை நோக்கிச் சரியான கேள்விகளைத் திரைப்படம் கேட்டாலும், பல இடங்களில் சாதி குறித்த அரசியல் போதாமையே வெளிப்படுகிறது.