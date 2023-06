Published: 03 Jun 2023 11 AM Updated: 03 Jun 2023 11 AM

`தயாரிப்பாளர் சங்கங்கள் ஒன்றிணைந்துவிட்டதா?' - உண்மையை விளக்குகிறார் டி.சிவா

தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் என்பது பெரிய அமைப்பு. 1200 உறுப்பினர்களைக் கொண்டது. அங்கே பெரிய பொறுப்புகள் இருக்கும். உதவித்திட்டங்கள், பொறுப்புகள்னு நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். ஆனால், எங்க சங்கம் சின்ன அமைப்புதான். - டி.சிவா