சத்திய சோதனை: இரண்டாவது படத்தை இயக்குவதற்கு 6 வருட இடைவெளி ஏன்? - மனம் திறக்கும் சுரேஷ் சங்கையா

''தமிழ் சினிமாவுல போலீஸ் ஸ்டேஷன்னா ஒரு செட்டப் இருக்கும். உள்ளே நடக்கற விஷயம் பரபரப்பாகவும் பத்திக்கற மாதிரியும் இருக்கும். ஆனா, நிஜம் வேற...'' - இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா