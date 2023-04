Published: Just Now Updated: Just Now

``சார்பட்டா பரம்பரை 2 படத்துக்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையா?" - திரைப்பட விழாவில் பேசிய பா.ரஞ்சித்

P.K.ரோசி செய்தியாளார்களைச் சந்தித்துப் பேசிய இயக்குநர் பா.ரஞ்சித், தங்கலான் திரைப்படம் குறித்தும் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி குறித்தும் பேசியுள்ளார்.