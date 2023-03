Published: 19 Mar 2023 12 AM Updated: 19 Mar 2023 12 AM

Published: Today at 12 AM Updated: Today at 12 AM

Pathu Thala: "அப்போ பண்ணிருந்தா `ஒத்த தல'தான் கிடைச்சிருக்கும். இப்போ `பத்து தல'!"- STR மாஸ் பேச்சு

'பத்து தல' இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா மேடையில் நடிகர் சிம்பு அனல் பறக்கப் பேசினார். தன் ரசிகர்கள் தொடங்கி, படம் குறித்தும், தன் ஆன்மிகம் குறித்தும் நிறைய விஷயங்களை வெளிப்படையாகப் பேசினார். அதன் தொகுப்பு இங்கே...

entertainment சிம்பு - STR