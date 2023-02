Published: Just Now Updated: Just Now

" 'கொக்கர கொக்கரக்கோ' இன்ஸ்டா ரீல்ஸ்களைப் பார்த்துவருகிறேன்; இந்தப் பாடலுக்காக..." - உதித் நாராயண்

"கொக்கரக் கொக்கரகோ' இன்ஸ்டா ரீல்ஸை தமிழர்கள் அழகா பண்றாங்க. பாடல் ஹிட்டானதற்கு 'சூப்பர் ஸ்டார்' விஜய் சாரின் நடனமும் காரணம்.அப்போது, நான் விஜய் சாரை சந்திக்கவில்லை. ஆனால்.." - உதித் நாராயண் பேட்டி

entertainment உதித் நாராயண் ( Sarpana B. )