Published: 27 Mar 2023 9 AM Updated: 27 Mar 2023 9 AM

Published: Yesterday at 9 AM Updated: Yesterday at 9 AM

Pathu Thala: "சிம்புவை நான் திட்டியும் அவர் எனக்கு வாய்ப்பளித்தார். ஏன்னா..." - ஞானவேல் ராஜா

"ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு கிருஷ்ணா மீதும், சிம்பு மீதும் அலாதி பிரியம். அந்தப் பட்டியலில் நானும் இணைய வேண்டும். இரண்டு படங்கள் ஏ.ஆர் ரஹ்மானுடன் பணியாற்றி விட்டேன்." - ஞானவேல் ராஜா