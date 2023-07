புதுப்புது அர்த்தங்கள்: உறவுச்சிக்கலும் கலாசார க்ளைமாக்ஸும்; பாலசந்தரின் ஆண் மைய படைப்புதான், ஆனால்!

Published: 13 Jul 2023 10 AM Updated: 13 Jul 2023 10 AM

பாலசந்தரின் பிரத்யேக முத்திரைகள் படம் முழுவதும் அற்புதமாக விழுந்திருந்தன. கீதா நின்றிருக்கும் ஒரு காட்சியில் அவர் மீது ஜெயசித்ராவின் நிழல் பெரிதாகக் கவிந்திருக்கும். அம்மாவின் கட்டுப்பாட்டில் மகள் இருக்கிறாள் என்பது காட்சி பூர்வமாக உணர்த்தப்பட்டிருக்கும்.